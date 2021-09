Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Kontrollen mit dem Schwerpunkt Ablenkung im Straßenverkehr durch Mobiltelefone

Nierstein, Rheinallee (ots)

Am Montag, 27.09.2021 wurden im Laufe des Tages von 13:30 Uhr bis 19:00 Uhr im Dienstgebiet der Polizei Oppenheim durch die Bereitschaftspolizei Mainz schwerpunktmäßige Kontrollen mit Zielrichtung Ablenkung im Straßenverkehr durch Mobiltelefone durchgeführt. Dafür wurde eine Kontrollstelle am Bahnhof in Nierstein eingerichtet. Durch die Kontrollmaßnahmen konnten insgesamt 18 Handyverstöße und 3 Gurtverstöße festgestellt werden. Des Weiteren verfügte ein 41 jähriger Fahrzeugführer nicht über eine gültige Fahrerlaubnis, gegen diesen wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

