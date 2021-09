Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Oppenheim (ots)

Am Freitag gegen 09.40 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Oppenheim. Ein 71jähriger Mann aus der VG Rhein-Selz hält an der Einfahrt der Werkstatt B9 in der Hafenstraße. Beim Verlassen des Fahrzeuges rollte dieses nach hinten. Der Mann betätigt nochmals die Handbremse. Anschließend steigt er aus und greift ins Fahrzeuginnere nach dem Hebel um die Motorhaube zu öffnen. Erneut rollte der Pkw nach hinten auf die B9. Der aus Fahrtrichtung Worms kommende Lkw stieß frontal mit dem Fahrzeugheck zusammen. Der 71jährige wird durch die offenstehende Tür seines Pkw mitgerissen und durch die Wucht der Kollision auf die Straße geschleudert. Dabei wird er leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer hält nach ca. 100m an, steigt aus und begibt zur Unfallörtlichkeit. Er äußert gegenüber einem Zeugen ein paar unverständliche Worte und entfernt sich anschließend von der Unfallörtlichkeit.

Der Leichtverletzte wird im Anschluss in die Uniklinik nach Mainz verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca.2000EUR beziffert.

Gesucht wird ein 40-Tonnen Kies-Lkw. Grau-silber mit schwarzer Schrift und einem großen grünen "S". Wer Hinweise geben kann bitte bei der Polizeiinspektion in Oppenheim melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell