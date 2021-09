Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht - Verursacher ermittelt

Bodenheim (ots)

Am Samstag, gegen 16.42 Uhr ereignete sich am Bahnhofsplatz in Bodenheim eine Verkehrsunfallflucht. Ein 61jähriger Mann aus dem Landkreis Offenbach fährt rückwärts aus der Parklücke auf dem Parkplatz in Bodenheim am Bahnhof heraus. Er schlägt nach links ein und touchiert beim Ausparken mit seinem linken Fahrradträgerrücklicht das gegenüber geparkte Fahrzeug an der Heckstoßstange. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 500EUR. Eine Zeugin bemerkt den Verkehrsunfall und ruft die Polizei. Der Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt, kann von der eingesetzten Streife jedoch im Nahbereich angehalten und kontrolliert werden. Der Mann gibt zu den Unfall verursacht zu haben. Gegen ihn wird eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht gefertigt.

