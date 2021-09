Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung durch Feuer

Bodenheim (ots)

Eine 42 jährige Dame aus der VG Bodenheim stellte eine Bücherkiste vor ihrem Anwesen Am Schönborner Hof in Bodenheim ab um ihre ausgelesene Bücher an Interessierte zu verschenken.

Zeugen konnte beobachten, dass durch eine Gruppe Jugendliche die Kiste in Brand gesteckt wurde. Dabei wurde die Plastikkiste verschmort und die Bücher brannten, so dass diese nicht mehr zu gebrauchen sind.

Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizeiinpektion Oppenheim entgegen.

