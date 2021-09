Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Lörzweiler (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitag zwischen 11.00 Uhr und 15.00 Uhr in Lörzweiler. Ein 45jährirger Mann aus der VG Rhein-Selz parkte seinen Pkw, Tesla Model S, auf einem Feldweg neben dem angrenzenden Autohaus parallel zur Mainzer Straße. Allem Anschein nach touchierte ein Land- und Forstwirtschaftliches-Fahrzeug beim Rangieren den abgestellten Pkw an der linken Fahrzeugseite im Bereich des hinteren Fensters. Die Fensterscheibe zersprang und an der hinteren Tür entstand eine Delle. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von mind. 5000EUR.

Wer Hinweise zum Verursacher geben kann kann sich bei der Polizeiinspektion Oppenheim melden.

