POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Dexheim (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16.39 Uhr ist es in Dexheim zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 11jähriger Junge aus der VG Rhein-Selz fährt mit seinem Fahrrad die Neue Straße in Richtung In den Wieses entlang.

An der Einmündung Neue Straße / In den Wiesen übersah der Junge beim Linksabbiegen den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Der 50jährige Mann, ebenfalls aus der VG Rhein-Selz stammend, musste so stark abbremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden, woraufhin er selbst stürzte. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer an der Schulter. Der Mann wurde zwecks weiteren Untersuchungen ins Marienhaus Klinikum nach Mainz verbracht. Der Schaden am Motorrad wird auf ca. 1000EUR geschätzt.

