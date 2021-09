Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Flucht

Nierstein, Wilhelmstraße (ots)

Im Zeitraum vom 13.09. bis zum 18.09.2021 wurde eine Grundstücksmauer in Nierstein beschädigt. Es wird angenommen, dass der flüchtige Verkehrsteilnehmer die Wilhelmsstraße befuhr und nach rechts in die Straße "Bildstockhohl" einbiegen wollte. Hierbei orientierte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer zunächst zu weit nach links, sodass er die dort befindliche Mauer touchierte. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Oppenheim in Verbindung zu setzen (Tel. 06133 / 9330).

