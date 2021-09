Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: drei Roller entwendet

Oppenheim, Dienheim (ots)

In der Nacht vom 18.09.2021 auf den 19.09.2021 wurden im Bereich Dienheim und Oppenheim insgesamt drei Roller entwendet. Einer der drei Roller war in Dienheim am Sportplatz abgestellt, die beiden anderen in der Mainzer Straße in Oppenheim. Alle drei Roller konnten in der Zwischenzeit teilweise stark beschädigt aufgefunden werden. Erste Spurensicherungs- und Auswertemaßnahmen wurden eingeleitet. Die Polizei erhofft sich in diesen Fällen Hinweise von Tatzeugen, die Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht haben.

