Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl von Werkzeug aus Baustellenfahrzeug

Oppenheim, Rheinstraße (ots)

In der Nacht vom 16.09.2021 auf den 17.09.2021 hebelten bislang unbekannte Täter das Seitenfenster eines in der Rheinstraße in Oppenheim abgestellten Baustellenfahrzeugs auf und entwendeten im Anschluss mehrere im Fahrzeuginneren gelagerte Werkzeuge und Maschinen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf ca. 2600,- Euro. Die Polizei Oppenheim bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06133/9330 zu melden.

