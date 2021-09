Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall zwischen Traktor und Pedelec mit Personenschaden

Nierstein (ots)

Die 61-jährige Fahrradfahrerin aus Korbach befährt die K38 von Nierstein-Schwabsburg in Richtung Mommenheim mit ihrem Pedelec. Diese Kreisstraße wird in gleicher Richtung auch vom 41-jährigen aus Selzen mit einem Traktor, an dem sich zwei Anhänger befinden, befahren. Als der Traktorfahrer das Pedelec überholt, wird die Fahrradfahrerin vermutlich von einem der Anhänger berührt, weswegen sie zu Fall kommt. Neben einer Platzwunde und Kopfschmerzen, klagt die Fahrradfahrerin auch über Rückenschmerzen. Aus diesem Grund wird sie durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gefahren. Der Sachschaden, der am Pedelec entstanden ist, wird auf ca. 1000,- EUR geschätzt.

