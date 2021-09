Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, sowie mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden

Hillesheim (ots)

Der 37-jährige aus Rheinhessen befährt mit seinem Pkw die L438 von Hillesheim-Bahnhof in Richtung Gau-Odernheim, ihm entgegen kommt ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Freimersheim. Der 37-jährige sieht vor sich einen Fahrradfahrer auf seiner Fahrspur und in seine Richtung fahrend, der nach seinen Angaben kein Rücklicht eingeschaltet hat. Während des anschließenden Überholmanövers kommt es zum Zusammenstoß zwischen den beiden sich entgegenkommenden beteiligten Pkws. Der Pkw des 23-jährigen überschlägt sich hiernach mehrfach und kommt erst etliche Meter weiter im Graben zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme kann beim 37-jährigen Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Im Folgenden wird ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Beide Pkws werden stark deformiert, sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mindestens 20.000 EUR. Lediglich der 23-jährige wird leicht am Finger (Schnittverletzung) verletzt.

