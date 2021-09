Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht nach Rangieren

Lörzweiler (ots)

Vermutlich während eines Rangiermanövers stieß ein noch unbekanntes Fahrzeug gegen die Fahrertür eines am Fahrbahnrand abgestellten Pkws der Marke Kia. Die Unfallzeit muss im Zeitraum zwischen Donnerstag, 16.09.21, gegen 16:30 Uhr und dem frühen Morgen des 17.09. gelegen haben. Die unfallverursachende Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den Zusammenstoß entstand an dem geparkten Pkw ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug nimmt die Polizei Oppenheim entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell