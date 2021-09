Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl aus Baustellenfahrzeug

Oppenheim (ots)

In der Nacht vom 16. auf den 17.09.2021 kam es in der Oppenheimer Rheinstraße zu einem Diebstahl aus einem Baustellenfahrzeug. Ein Seitenfenster wurde durch den unbekannten Täter aufgehebelt um in den Innenraum zu gelangen. Aus dem weißen Transporter wurden diverse Werkzeuge im Wert von ca. 2600 Euro entwendet. Falls Zeugen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden diese gebeten sich bei der Polizei in Oppenheim zu melden.

