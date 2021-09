Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: weitere Pkws mutwillig beschädigt

Oppenheim, Gänsauweg (ots)

Im Zusammenhang mit der bereits gestern veröffentlichten Meldung zu einer Serie beschädigter Pkws in Oppenheim in der Straße "Auf der Morgenweide" wurden im Laufe des Mittwochabends weitere Pkws beschädigt. Insgesamt meldeten sich fünf weitere Geschädigte. Diese hatten ihre Pkws im Tatzeitraum Mittwoch, 15.09.2021, 18:00 Uhr bis zum Folgetag im Gänsauweg in Oppenheim ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Auch diese Pkws wurden mit einem spitzen Gegenstand mutwillig beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4300,- Euro. Ein Tatzusammenhang mit den in der Straße "Auf der Morgenweide" beschädigten Pkws scheint wahrscheinlich. Zeugen die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Oppenheim in Verbindung zu setzen (Tel.: 06133 / 9330).

