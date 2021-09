Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: 19-jährige von Unbekanntem angegriffen und verletzt

Nackenheim, Rheinstraße, Unterführung (ots)

Am Mittwochabend, den 15.09.2021 wurde gegen 23:30 Uhr eine 19-jährige Frau aus Nackenheim in der Unterführung in der Rheinstraße durch eine unbekannte männliche Person körperlich angegriffen. Die junge Frau war zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Hund spazieren, dieser konnte den Angreifer durch lautes Bellen vertreiben. Der Angreifer konnte unerkannt flüchten. Die junge Frau beschreibt den Angreifer folgendermaßen: ca. 190 cm groß, kräftige Statur, dunkel gekleidet, ca. 30 Jahre alt. Die Frau erleidet durch den Vorfall eine Schürfwunde am Kopf und einen Schock. Das Motiv des Angreifers ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und/ oder dem Täter geben können (Telefon: 06133 / 9330)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell