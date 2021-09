Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Acht Pkws mutwillig beschädigt

Oppenheim (ots)

Am Mittwoch, den 15.09.2021 wurden im Zeitraum zwischen 16:00 und 18:15 Uhr in der Straße "Auf der Morgenweide" in Oppenheim insgesamt acht am Straßenrand geparkte Pkws mutwillig mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 7700,- Euro. Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Wer hat im fraglichen Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht? Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06133/9330 entgegen.

