Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und PKW

Nierstein (ots)

Ein 26-Jähriger Radfahrer aus Nierstein befuhr am 13.09.2021, gegen 16:45 Uhr, die Große Fischergasse in Nierstein in Richtung Glockengasse. Ein 49-jähriger Niersteiner befuhr die Große Fischergasse mit seinem PKW in entgegen gesetzter Richtung. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Am PKW und am Fahrrad entstand Sachschaden. Die Schuldfrage konnte vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein dunkler Kleinwagen, möglicherweise Opel Corsa, die Glockengasse hinter dem Radfahrer. Der Fahrer/ die Fahrerin hat den Unfall möglicherweise beobachtet. Die Polizei Oppenheim bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere den Fahrer/ die Fahrerin des Kleinwagens, sich unter der Tel-Nr.: 06133-9330 zu melden.

