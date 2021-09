Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Wahlplakate beschädigt

Bodenheim, Ortsbereich (ots)

Am späten Donnerstag Abend, 09.09.21, 21:00 - 22:30 Uhr wurde im Ortsbereich Bodenheim, mit Schwerpunkt Lange Ruthe, Hilgestraße, Rheinallee, Seurreallee, eine Vielzahl von Wahlplakaten der AfD beschädigt. Einige Plakate wurden auch mitgenommen und in einiger Entfernung in Mülleimern aufgefunden In der Mainzer Str. wurde ein Plakat der CDU beschädigt; es hing zerrissen an einem Laternenmast. Eine Person wurde dabei beobachtet, wie sie Plakate abriss und diese auch mitnahm. Die Person wird als jung, ca. 170 cm groß, dunkle lockige Haare und Brillenträger beschrieben. Hinweise über Beobachtungen nimmt die Polizei in Oppenheim Tel: 06133-9330 entgegen

