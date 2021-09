Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in Bauwagen

Oppenheim, Treibergasse (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 07.-08.09.21, 18:00 - 07:30 Uhr, wurde in der Treibergasse in einen Bauwagen einer Baustelle eingebrochen. Mitarbeiter der Baufirma stellen am Mittwoch Morgen die offenstehende Tür des Bauwagens fest. Der oder die Täter haben im Bereich des Türschlosses gehebelt und so die Tür geöffnet. Neben Arbeitskleidung wurde auch eine Baumaschine entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 700,- Euro. Hinweise über verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Oppenheim, Tel: 06133-9330, entgegen.

