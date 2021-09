Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfall mit verletzter Person

Lörzweiler, Rheinstraße (ots)

Am Mittwoch, 08.09.21 kommt es gegen 18:00 Uhr am Ortsausgang Lörzweiler zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wird. Ein 55-jähriger aus Rüsselsheim und eine 18-jährige aus Lörzweiler befahren hintereinander die Rheinstraße in Richtung Nackenheim. Am Ortsausgang will der Rüsselsheimer nach links zu einem Weingut abbiegen. In diesem Moment überholt die 18-jährige und kollidiert dann mit der Fahrerseite des abbiegenden Pkw´s. Durch den Aufprall gerät ihr Fahrzeug nach links, über den dortigen Rad-/Fußweg, in eine Hecke. Sie zieht sich bei dem Unfall eine Verletzung an der Hand zu. Der 55-jährige und seine 51-jährige Mitfahrerin bleiben unverletzt. Der Gesamtschaden an den beiden Pkw wird auf ca. 18.000,- Euro geschätzt. Beide Pkw sind nicht mehr fahrbereit und werden abgeschleppt. Auf Grund des Unfallherganges werden weitere Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Diese melden sich bitte bei der Polizei Oppenheim, Tel: 06133-9330

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell