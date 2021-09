Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Ziege entwendet

Weinolsheim, Dalheimer Str. (ots)

Im Zeitraum vom 06.09.21, 19:00 Uhr - 07.09.21,17:00 Uhr wurde von einem umzäunten Gelände, welches sich auf dem Grundstück des Geschädigten befindet, eine Ziege entwendet. Der 68-jährige Besitzer hat die Ziege letztmals am Abend des 06.09.21 gesehen. Aufgefallen war ihm ein Lieferwagen, der am 06.09.21 gegen 19:00 Uhr an dem umzäunten Grundstück angehalten hatte und der Fahrer fertigte Bilder von dem Grundstück. Anschließend fuhr der Lieferwagen wieder weg. Die entwendete Ziege ist braun und hat keine Hörner. Hinweise über verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei in Oppenheim, Tel: 06133-9330, entgegen.

