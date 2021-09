Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung an Pkw

Oppenheim, Parkplatz Friedhof (ots)

Am Dienstag, 07.09.21 gegen 08:00 Uhr stellt die 26 Pkw-Fahrerin ihren Kleinwagen am Parkplatz des Friedhofes in Oppenheim ab. Als sie am Spätnachmittag gegen 17:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück kommt, ist die Heckscheibe gesplittert. Weiter Fahrzeuge sind nicht beschädigt Hinweise über verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei in Oppenheim, Tel: 06133-9330, entgegen.

