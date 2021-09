Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Nierstein B9 (ots)

Am Samstag, dem 04.09.2021, gegen 19:10 Uhr kam es auf der B9 von Nierstein in Richtung Mainz in Höhe des Bahnübergangs zu einem Verkehrsunfall. In diesem Bereich sind die Fahrstreifen baulich voneinander getrennt. Ein 51-jähriger Radfahrer aus Selingenstadt wollte mit seinem E-Bike nach links in Richtung Nackenheim abbiegen und zeigte dies per Handzeichen an. Trotz Handzeichen und der verengten Fahrbahn fuhr jedoch ein weißer SUV an dem Radfahrer knapp vorbei, sodass der Radfahrer zu Fall kam. Hierbei zog sich der Radfahrer nach ersten Erkenntnissen möglicherweise eine Fraktur der Schulter zu. Das Rad wurde ebenfalls beschädigt. Der Fahrer des weißen SUV fuhr weiter ohne seinen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Bei Hinweisen zu dem flüchtigen Fahrzeug wenden Sie sich bitte an die Polizei in Oppenheim.

