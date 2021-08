Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Mülltonnenbrand in Bodenheim

Bodenheim (ots)

Am Samstag, den 28.08.2021 gegen 01:30 Uhr, brannten mehrere Mülltonnen in der Hilgestraße in Bahnhofsnähe. Diese befanden sich hinter einer Garage unter einem separierten Müllunterstand. Bei dem Brand wurden sowohl die Mülltonnen als auch der Unterstand völlig zerstört. Der Auslöser des Brandes ist bisher unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/933-0 entgegen.

