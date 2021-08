Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Fund eines auffälligen BMX-Fahrrads

Oppenheim (ots)

Am Mittwoch, den 25.08.2021, wird ein auffälliges BMX-Fahrrad in Oppenheim in der Nähe des Festplatzes An der Festwiese aufgefunden. Dieses liegt vermutlich schon seit drei Tagen dort. Auf dem Festplatz befindet sich zur Zeit ein Zirkus, der im Rahmen eines Ferienprogramms der VG Rhein-Selz dort gastiert. Es handelt sich bei dem Fahrrad um ein BMX-Rad der Marke Decathlon mit neongelben Reifen. Da es sich zum jetzigen Zeitpunkt keiner Straftat zuordnen lässt, wird es beim Fundbüro der VG Rhein-Selz verwahrt. Dort kann sich der Verlierer bzw. die Verliererin mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis melden. Sollte es gestohlen worden sein, so wird um Anzeigenerstattung bei der Polizei Oppenheim gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell