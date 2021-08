Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit schwerverletztem 86-jährigen Frankfurter

Mommenheim (ots)

Am 21.08.2021, gegen 12 Uhr befuhr der Senior mit seinem Motorroller die K 38 aus Nierstein-Schwabsburg kommend in Fahrtrichtung Mommenheim. In der abschüssigen Linkskurve kam er mit seinem Vorderrad auf die parallel rechts befindliche Bankette, geriet hierdurch ins Schlingern und kippte nach links um. Er zog sich mittelschwere Verletzungen zu, die eine stationäre Aufnahme in einem Mainzer Krankenhaus erforderlich machten. An seinem Kfz. entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

