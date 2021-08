Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort in Undenheim, An der Römervilla 4

Undenheim (ots)

Eine 53-jährige Weinolsheimerin hatte ihren Pkw, Mitsubishi ASX, in einer Parkbox auf dem REWE-Parkplatz in der Zeit ihres Einkaufes abgestellt. Am 17.08.2021, zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr stieß ein anderer ein-oder ausparkender Pkw gegen den Mitsubishi (hinten links)und hinterließ eine Beschädigung von ca. 1500 Euro. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt.

Hinweise bitte tel. unter der 06133-9330 an die Polizeiinspektion Oppenheim.

