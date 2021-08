Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Nierstein (ots)

Am 21.08.2021, gegen 00:05 Uhr, befährt eine 22 jährige Appenheimerin mit ihrem Fahrzeug die Breitgasse in Nierstein in Richtung Rhein. Die Breitgasse ist als Einbahnstraße nur in dieser Richtung befahrbar. Als der 22 jährigen ein weißer Kleintransporter (möglicherweise Ford Transit) verbotswidrig entgegen kommt, muss sie zurücksetzen. Hierbei stößt sie gegen ein geparktes Fahrzeug. Der weiße Kleintransporter entfernt sich von der Örtlichkeit. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 5000 Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Oppenheim (Tel: 06133-9330) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell