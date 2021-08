Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruchdiebstahl in Portugiesischem Restaurant

Nackenheim (ots)

In der Nacht vom 12. auf den 13.08.2021 stiegen unbekannte Täter durch ein Fenster in ein portugiesisches Restaurant in der Mainzer Straße ein, durchwühlten den Küchenbereich und entwendeten Wechselgeld in Höhe von 120EUR, elektronische Geräte sowie Spirituosen.

Bei Hinweisen zur Tatnacht wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Oppenheim.

