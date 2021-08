Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallflucht

Nackenheim, Rheinstraße (ots)

Am Donnerstag Nachmittag, 12.08.21 gegen 13:15 Uhr, beschädigt ein Fahrzeug beim Vorbeifahren den Außenspiegel des am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw einer 50-jährigen Nackenheimerin. Das Spiegelglas ist zerbrochen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 250,- Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Oppenheim, Tel: 06133-9330, entgegen

