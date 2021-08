Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallflucht

Oppenheim, Sant Ambrogio-Ring (ots)

Am Freitag Nachmittag, 06.08.21 gegen 14:00 Uhr stößt die 84-jährige Fahrzeugführerin aus Nierstein beim Einsteigen ihre Fahrertür gegen das Fahrzeug, welches neben ihrem geparkt ist. Die Beifahrerin des beschädigten Fahrzeuges spricht die Verursacherin daraufhin an und die 84-jährige stößt mit der Tür nochmals gegen das geparkte Fahrzeug, streitet alles ab und fährt einfach weg. Das Kennzeichen der Verursacherin ist bekannt und sie muss nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen. Der Gesamtschaden, Kratzer und eine kleine Delle am geparkten Fahrzeug, beläuft sich auf ca. 300,- Euro.

