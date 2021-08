Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Beinbruch in Shell-Tankstelle - versucht

Guntersblum, Hauptstraße (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 05./06.08.21 versuchen bisher unbekannte Täter in die Shell-Tankstelle einzubrechen. Sie versuchen die Eingangstür aufzuhebeln, was nicht gelingt. Vermutlich brechen sie anschließend die Ummantelung des Staubsaugerautomaten auf, gelangen aber auch hier nicht an die extra gesicherte Geldkassette. Möglicherweise wurden sie in ihrem Vorhaben gestört. Am Automaten entsteht ein Schaden von ca. 500,- Euro. Auch hier dauern die Ermittlungen an.

In dem nahegelegenen REWE-Markt wurde ebenfalls versucht einzubrechen. Aufgrund der Nähe könnte es sich um die gleichen Täter handeln.

Auch hier nimmt die Polizei Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen unter der Tel-Nr.: 06133-9330, entgegen

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell