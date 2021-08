Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in REWE-Markt

Guntersblum, Hauptstraße (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 05./06.08.21 brechen bisher unbekannte Täter in den REWE-Markt ein. Sie gelangen durch Aufhebeln einer Tür in die dort ansässige Filiale der Bäckerei Lüning und von dort in den REWE-Markt. In der Bäckerei wird eine Kasse aufgebrochen, aus der nur wenig Bargeld entwendet wird und im REWE werden im Kassenbereich die Vitrinen mit den Tabakwaren aufgebrochen und eine bisher unbekannte Menge an Zigaretten/Tabakwaren entwendet. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Oppenheim, Tel: 06133-9330, entgegen.

