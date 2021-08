Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in Pizzeria

Harxheim, Am Weinberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 31.07.-01.08.21 versuchen bislang unbekannte Täter in eine Pizzeria einzubrechen. Über ein Fenster gelangen sie in einen Vorraum, aber dann nicht weiter in die Geschäftsräume. Anschließend versuchen sie die Eingangstür aufzuhebeln. Die Tür wird hierbei beschädigt, aber es gelingt nicht in die Geschäftsräume vorzudringen. Möglicherweise werden sie bei dem Vorhaben gestört. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Oppenheim, Tel.:06133-9330, entgegen.

