Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in Pizzeria

Bodenheim, Hilgestraße (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 31.07.-01.08.21 gelangen unbekannt Täter durch ein Seitenfenster in die Geschäftsräume der Pizzeria und durchsuchen diese. Entwendet wird nichts. Der Schaden am Fenster wird auf ca. 100,- Euro geschätzt

