Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in Pizzeria

Oppenheim (ots)

In der Nacht vom 30.07.2021, 22:00 Uhr, und 31.07.2021, 07:00 Uhr, wurde in eine Pizzeria in Sportplatznähe in Lörzweiler eingebrochen. Aus der Pizzeria wurde Bargeld aus einer Kasse im mittleren dreistelligen Bereich entwendet. Vermutlich gelangten der/die Täter über ein gekipptes Fenster in den Innenraum.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Oppenheim unter 06133/9330 zu melden.

