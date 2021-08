Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Strohballenbrand in Nierstein-Schwabsburg

Oppenheim (ots)

Am 01.08.2021 gegen 05:15 Uhr wird per Notruf ein Strohballenbrand in Feldrandlage von Nierstein-Schwabsburg gemeldet. Vor Ort brennen ca. 450 Strohballen. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rhein-Selz ist mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Polizeiinspektion Oppenheim hat Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Der Sachschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Mögliche Zeugen können sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Oppenheim unter der 06133/9330 melden.

