Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht in Nierstein-Schwabsburg

Oppenheim (ots)

Die 48-jährige Niersteinerin parkt am 31.07.2021 gegen 13:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Jahnstraße in Nierstein-Schwabsburg mit ihrem PKW in Fahrtrichtung Kirche. Der unbekannte Unfallverursacher kollidiert vermutlich beim Vorbeifahren mit dem geparkten Fahrzeug und entfernt sich in unbekannte Richtung unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden am geparkten PKW wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt dien Polizeiinspektion Oppenheim, Tel: 06133-9330, entgegen

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell