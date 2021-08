Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Polizeieinsatz in Nierstein

Nierstein (ots)

Am frühen Abend des 31.07.2021 kam es in Nierstein zu einem Polizeieinsatz. Grund für den Einsatz war die Meldung von Schussgeräuschen in einem Mehrfamilienhaus. Daher trugen die eingesetzten Polizeikräfte eine Schutzausrüstung zur Eigensicherung. Im Rahmen des Einsatzes konnte eine Person kontrolliert werden. Wie sich herausstellte, bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Anwohner und die eingesetzten Polizeikräfte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell