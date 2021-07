Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Trunkenheitsfahrt

Nackenheim, Im Brühl (ots)

Am Mittwochabend, 28.07.21, gegen 23:00 Uhr, nahmen die Beamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einer 48-jährigen Pkw-Fahrerin aus Nackenheim Alkoholgeruch wahr. Der Atemalkoholtest ergab 1,6 Promille. Bei der Fahrerin wurde deshalb eine Blutprobe angeordnet und ihr Führerschein sichergestellt. Weiterhin behielten die Beamten den Fahrzeugschlüssel präventiv ein. Etwa zwei Stunden später fiel den Beamten dieses Fahrzeug erneut in Nackenheim auf. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass die 48-Jährige nun mit dem Zweitschlüssel am Steuer saß - natürlich immer noch alkoholisiert. Neben einer weiteren Strafanzeige wegen Trunkenheit am Steuer kommt jetzt noch eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis hinzu.

