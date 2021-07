Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Oppenheim, Im Grohfuß (ots)

Der 43-jährige Oppenheim parkt seinen Pkw vom 23.07.21, 23:00 - 24.07.21, 05:00 Uhr in der Straße im Grohfuß am rechten Fahrbahnrand. Der Verursacher streifte vermutlich beim Vorbeifahren die Fahrerseite und verursachte dort einen Schaden in Form von Kratzern. Die Schadenshöhe wird auf ca. 500,-Euro geschätzt. Der Verursacher hat sich nicht weiter um den Schaden gekümmert und ist weiter gefahren. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Oppenheim (Tel: 06133-9330) entgegen.

