Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Neuberger Häuschen erneut beschädigt

Hahnheim, Gemarkung (ots)

Das Neuberger Häuschen in der Gemarkung Hahnheim, inmitten der Weinberge zwischen Hahnheim/Wahlheimer Hof und Zornheim wurde erneut Ziel von Vandalismus. Bereits am vergangenen Wochenende, 16.-18.07.21 wurde das Häuschen wieder beschädigt. Unbekannt haben in der Hütte etwas verbrannt. In Mitleidenschaft wurde ein Stuhl sowie ein Stück der Wand (verrußt und Putz abgeplatzt) gezogen. Hinweise nimmt die Polizei in Oppenheim, 06133-9330 entgegen.

