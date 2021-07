Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Oppenheim, B9, Abfahrt Oppenheim-Süd (ots)

Die 54-jährige Wiesbadenerin befährt am Mittwoch, 22.07.21 gegen 11:45 Uhr die B9 von Worms in Richtung Mainz. An der Ausfahrt Oppenheim Süd kommt ihr ein weißer Kleinwagen, besetzt mit 2 Personen, ein Stück auf ihrer Fahrspur entgegen. Sie muss daraufhin nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern und kollidiert hierbei mit der Leitplanke. Es entsteht ein erheblicher Sachschaden an der gesamten Beifahrerseite und der Leitplanke. Der weiße Kleinwagen ist weitergefahren. Möglicherweise hat er den Unfall nicht bemerkt. Die Insassen werden gebeten sich bei der Polizei Oppenheim zu melden. Ebenso werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben. Die Polizeiinspektion Oppenheim ist unter der Nr.: 06133-9330 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell