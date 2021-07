Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Mommenheim, Bahnhofstraße (ots)

Die 27-jährige aus Lörzweiler befährt mit ihrem Fahrrad die Bahnhofstraße in Mommenheim. In Höhe der Baufirma Schott will sie auf den Gehweg fahren. Wegen des zu spitzen Winkels streift sie am Bordstein entlang und kommt dadurch zu Fall. Durch den Sturz zieht sie sich Schürfwunden am Bein sowie eine Schulterfraktur zu. Sie wird anschließend durch den Rettungsdienst in die Uniklinik nach Mainz verbracht. Ein Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell