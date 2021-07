Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Bagger beschädigt

Dienheim, Außerhalb (ots)

Mitarbeiter einer Baufirma bemerken, dass an einem ihrer Bagger die Pedale sowie die Lenkstangen verbogen sind. Der Tankdeckel wurde aufgebrochen und so wie es aussieht, wurde Sand in den Tank eingefüllt. Als Tatzeitraum kommt Samstag, 10.07.21, 14:00 - Montag, 12.07.21, 07:30 Uhr in Betracht Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter 06133-9330 entgegen.

