POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht in der Gemarkung

Gau-Bischofsheim (ots)

Vermutlich gegen 23:20 Uhr kam es in der Gemarkung Gau-Bischofsheim in der Nähe der Glockenberghütte zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Zeuge konnte einen ihm rasant entgegenkommenden blauen Audi A4 mit Wiesbadener Kennzeichen auf einem Wirtschaftsweg unterhalb der Glockenberghütte beschreiben. Dieser habe vermutlich am Heck einen Schaden gehabt. Bei einer Nachschau stellte der Zeuge fest, dass mehrere Weinreben durch einen Pkw beschädigt wurden. Ein Tatzusammenhang scheint wahrscheinlich, da die Beamten an der Unfallstelle Fahrzeugteile eines Audis auffinden konnten. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise auf den beschriebenen Pkw geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Oppenheim zu melden.

