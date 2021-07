Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Fahrzeugspiegel beschädigt

Bodenheim, Bahnhofsvorplatz (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 07.-08.07.21, 01:00 - 07:00 Uhr wurde auf dem Vorplatz des Bahnhofes an zwei Fahrzeugen jeweils einer der Außenspiegel beschädigt. Es wurde lediglich der Glaseinsatz zerstört, vermutlich mittels Stein oder ähnlichem. Auffällig ist, dass beide Fahrzeug ein auswärtiges Kennzeichen aufweisen. Hinweise über verdächtige Beobachtungen die mit den Beschädigungen in Zusammenhang stehen könnten nimmt die Polizei Oppenheim, Tel: 06133-9330 entgegen.

