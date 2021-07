Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallflucht

Nackenheim, Langgasse (ots)

Der Geschädigte 19-jährige Nackenheimer parkt am Dienstag, 06.07.21 von 15:30 - 17:45 Uhr, seinen Pkw in der Langgasse auf einem Parkplatz. Vermutlich ist das Fahrzeug links neben ihm beim Ein-/Ausparken gegen seine Seite gestoßen und hat diese beschädigt. Der Verursacher hat die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf ca. 1500,- Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt dien Polizeiinspektion Oppenheim, Tel: 06133-9330, entgegen

