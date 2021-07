Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Gau-Bischofsheim (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 02.07.2021 ca. 10 Uhr bis Samstag, 03.07.2021, ca. 15:45 Uhr befährt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Langstraße in Gau-Bischofsheim aus Richtung Pfarrstraße kommend in Fahrtrichtung Bodenheim. In Höhe der Hausnummer 20 befährt er - vermutlich aufgrund von Gegenverkehr bei verengter Fahrbahn - den Gehweg und touchiert hierbei die angrenzende Mauer. Aufgrund der Lackanhaftungen an dem Mauerwerk könnte es sich um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben.

Der Fahrzeugführer entfernt sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06133/9330.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell