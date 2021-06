Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Gau-Bischofsheim, Bahnhofstr./Langstr./Pfarrstr. (ots)

Am Dienstag Nachmittag, 29.06.21, gg. 13:00 Uhr, befährt eine 60-jährige Harxheimerin die Bahnhofstraße in Gau-Bischofsheim in Richtung Ortsmitte. Auf Grund eines hohen Alkoholisierungsgrades (Alkotest über 3 Promille) kommt sie in der Bahnhofstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigt ein geparktes Fahrzeug. Sie setzt ihre Fahrt fort und kommt auch in der Langstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigt einen Bauzaun und kurz darauf eine Mauer. Sie fährt dann immer noch weiter und beschädigt auch in der Pfarrstraße noch ein geparktes Fahrzeug. Dort bleibt sie stehen und eine nachfolgende Fahrzeugführerin nimmt ihr dann den Fahrzeugschlüssel ab und verhindert so die Weiterfahrt. Die Polizei vor Ort stellt eine deutliche Alkoholisierung fest. Ein Alkoholtest ist zunächst nicht möglich und kann erst im Krankenhaus durchgeführt werden. Dort wurde dann auch eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Im Gesamten wird der Sachschaden auf ca. 8.0000,- Euro geschätzt.

